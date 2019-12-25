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Правоохранители осмотрели более ста объектов после сообщений о заминировании в Петербурге
Сегодня, 8:55
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nadezhda_sib

Правоохранители осмотрели более ста объектов после сообщений о заминировании в Петербурге

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На улицу пришлось вывести более 2,5 тыс. человек.

Вчера, 11 августа, правоохранители осмотрели 103 объекта после сообщений о заминировании зданий. Среди них оказались судебные заведения, медицинские учреждения, налоговые объекты, ТЭЦ, станции метрополитена и сеть гипермаркетов. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщения о заминировании поступили в период с 09:53 до 11:00 на электронные адреса районных судов. При осмотре взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. В этом приняли участие 240 сотрудников ОВД.

На время проверки пришлось эвакуировать почти 2,5 тыс. человек из 10 объектов. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, вчера эвакуация "Меги Парнас" спровоцировала гигантские пробки на КАД. В небе над ТРК заметили даже вертолеты.

Фото: Piter.TV 

Теги: ложный акт терроризма, сообщение о заминировании, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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