Правоохранители осмотрели более ста объектов после сообщений о заминировании в Петербурге

На улицу пришлось вывести более 2,5 тыс. человек.

Вчера, 11 августа, правоохранители осмотрели 103 объекта после сообщений о заминировании зданий. Среди них оказались судебные заведения, медицинские учреждения, налоговые объекты, ТЭЦ, станции метрополитена и сеть гипермаркетов. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщения о заминировании поступили в период с 09:53 до 11:00 на электронные адреса районных судов. При осмотре взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. В этом приняли участие 240 сотрудников ОВД.

На время проверки пришлось эвакуировать почти 2,5 тыс. человек из 10 объектов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, вчера эвакуация "Меги Парнас" спровоцировала гигантские пробки на КАД. В небе над ТРК заметили даже вертолеты.

Фото: Piter.TV