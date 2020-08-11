Эвакуация "Меги Парнас" спровоцировала гигантские пробки на КАД

Уехать домой не смогли и выведенные на улицу покупатели.

После полудня во вторник, 11 августа, в торговом комплексе "Мега Парнас" неожиданно началась эвакуация персонала и покупателей. Как рассказали в соцсетях очевидцы, работа ТРК прервалась из-за сообщения о заминировании, в небе над "Мегой" заметили даже вертолеты.

Анонимное сообщение спровоцировало гигантскую пробку на подъезде к торговому центру. Автомобилисты в комментариях рассказали, что крепко застряли в пробке и стоят уже более двух часов. Не повезло и горожанам, приехавшим на шоппинг на общественном транспорте:

А далее доблестная полиция закрыла проезд общественного транспорта к Меге. И мы стояли час, чтобы дождаться маршрутку. пользователи

"Мега Дыбенко", по словам петербуржцев, тоже эвакуировали: выводить людей из здания начали в третьем часу дня.

Также мы рассказывали, что из трех петербургских отелей эвакуировали 630 человек из-за "взрывных" анонимок.

Видео: Арсений Шарыгин, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"; Яндекс.Пробки