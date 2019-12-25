Из трех петербургских отелей эвакуировали 630 человек из-за "взрывных" анонимок

Также под угрозу попали ТЦ и одно ведомство.

В пятницу, 7 августа, несколько отелей в Петербурге, а также ТЦ и здание регионального Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору получили анонимные сообщения о заминировании. Как стало известно Piter.TV, электронные письма выслали некие "лавра.тетерина", "мистер бортников" и "костя братан".

Под угрозу попали зеленогорский отель "Аквамарин", "Кронверк Парк" в поселке Репино, "Индиго" на улице Чайковского и ТРЦ "Галерея". Полиция немедленно осмотрела пять объектов, эвакуировать пришлось 630 человек. Ни в одном из зданий не обнаружили опасных веществ и предметов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем раньше стоматологии на Дрезденской улице пришлось прервать работу из-за сообщения о взрыве.

Фото: Piter.TV