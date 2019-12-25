Стоматологии на Дрезденской улице пришлось прервать работу из-за сообщения о взрыве

Опасных предметов и веществ в клинике не нашли.

Утром 6 августа в службу "112" с неустановленного телефона поступило сообщение от неизвестной женщины. Как стало известно Piter.TV автоинформатор заявила о готовящемся взрыве в стоматологии "Невский жемчуг".

Неизвестная отметила, что срабатывание устройства в период с 11 до 12 утра – это акция для врачей клиники, которые якобы грозили одному из знакомых арендатора венерическим заболеванием в период лечения зубов. Эту информацию, дополнила информатор, получена от самого арендатора по фамилии Захаров.

Правоохранители выяснили адрес стоматологии и немедленно выдвинулись на место, на Дрезденскую улицу. При осмотре помещений никаких опасных веществ и предметов не обнаружили, самой клинике пришлось прервать работу и эвакуировать 21 человека. Неизвестная разыскивается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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