В Петербурге анонимы заминировали почти три сотни продуктовых магазинов и больницу

Письма с угрозами прислали из Америки.

В понедельник, 3 июля, в Петербурге "заминировали" более двух сотен продуктовых магазинов "Магнит" и одну больницу. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В пятом часу вечера на электронный адрес ФСБ России пришло письмо с текстом "Александр пообещал поднять на воздух Петербургские "Магниты". Сообщение поступило из США с электронного адреса gmail.com. Полиция незамедлительно проверила 273 магазина в 18 районах города, ни в одном не обнаружили опасных взрывчатых веществ и устройств. Эвакуация покупателей и персонала при этом не проводилась.

Часом раньше ГБУЗ Ленинградская Областная Клиническая Больница получила электронное сообщение о заминировании здания на проспекте Луначарского. Полицейский обход также не выявил опасных находок.Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по обоим инцидентам.

Ранее мы писали, что в Петербурге алиментщик вспомнил про ребенка после ареста автомобилей.

Фото: Piter.TV