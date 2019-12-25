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В Петербурге алиментщик вспомнил про ребенка после ареста автомобилей
Сегодня, 12:15
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Alena_Zinovieva

В Петербурге алиментщик вспомнил про ребенка после ареста автомобилей

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Мужчина должен был выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно.

В Петербурге злостного неплательщика алиментов заставили расплатиться по счетам, арестовав его движимое имущество. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по городу.

Житель Колпинского района должен был выплачивать своему ребенку по 10 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, у него имелась налоговая задолженность. Приставам пришлось арестовать автомобиль BMW и микроавтобус должника.

После эвакуации транспортных средств мужчина сразу же нашел деньги и погасил все свои долги. Сумма задолженности составила почти 300 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что петербуржец погасил алиментный долг, чтобы продать квартиру.

Фото: пресс-служба ФССП России

Теги: алименты, должник, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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