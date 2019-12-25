В Петербурге алиментщик вспомнил про ребенка после ареста автомобилей

В Петербурге злостного неплательщика алиментов заставили расплатиться по счетам, арестовав его движимое имущество. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по городу.
Житель Колпинского района должен был выплачивать своему ребенку по 10 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, у него имелась налоговая задолженность. Приставам пришлось арестовать автомобиль BMW и микроавтобус должника.
После эвакуации транспортных средств мужчина сразу же нашел деньги и погасил все свои долги. Сумма задолженности составила почти 300 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что петербуржец погасил алиментный долг, чтобы продать квартиру.
Фото: пресс-служба ФССП России
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