В Петербурге алиментщик вспомнил про ребенка после ареста автомобилей

Мужчина должен был выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно.

В Петербурге злостного неплательщика алиментов заставили расплатиться по счетам, арестовав его движимое имущество. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по городу.

Житель Колпинского района должен был выплачивать своему ребенку по 10 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, у него имелась налоговая задолженность. Приставам пришлось арестовать автомобиль BMW и микроавтобус должника.

После эвакуации транспортных средств мужчина сразу же нашел деньги и погасил все свои долги. Сумма задолженности составила почти 300 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что петербуржец погасил алиментный долг, чтобы продать квартиру.

Фото: пресс-служба ФССП России