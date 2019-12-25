Петербуржец погасил алиментный долг, чтобы продать квартиру

Мужчина задолжал своему несовершеннолетнему сыну 355 тысяч рублей.

Приставы Василеостровского района Петербурга добились от местного жителя выплаты крупного алиментного долга. Об этом сообщила пресс-служба ФССП России по городу.

Мужчина задолжал своему несовершеннолетнему сыну 355 тысяч рублей. Должник долгое время скрывался от судебных приставов, в результате чего был объявлен в розыск.

Когда мужчину нашли, его привлекли к административной ответственности по статье "Неуплата средств на содержание детей". Суд назначил ему наказание в виде 72 часов обязательных работ. Также в отношении нарушителя применили полный комплекс мер принудительного воздействия, в том числе запрет на реализацию недвижимого имущества.

Не сумев продать квартиру, горе-отец полностью погасил долг перед своим ребенком. Дальнейшие алиментные платежи находятся на контроле у судебного пристава.

Ранее мы писали, что петербурженка получила полгода условно за неуплату алиментов.

Фото: пресс-служба ФССП России