Злоумышленники сообщили о заминировании двух АЭС в Ленобласти

Опасных веществ и устройств не обнаружено.

Накануне неизвестный сообщил о заминировании объектов в Москве, Московской области и Ленинградской области. Среди них оказались две атомные электростанции, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о заминировании поступило на электронную почту родильного дома №17 в Москве. При этом АЭС находятся в промзоне в городе Сосновый Бор. В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвауация не проводилась.

Обследование объектов заняло несколько часов.

Ранее злоумышленники сообщили о заминировании судов и ветки метрополитена в Петербурге.

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