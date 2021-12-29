Злоумышленники разослали угрозы о взрывах ТЦ в Петербурге

Полицейские обошли с проверкой 117 торговых центров.

В Санкт-Петербурге полиция проверила здания торговых центров из-за сообщения о минировании. Об этом пишет "Фонтанка".

По информации интернет-издания, на почту регионального управления ФСБ днем 29 января пришло анонимное письмо с угрозой "судного дня" и взрывов всех ТЦ города.

Полицейские обошли 117 зданий и произвели проверку всех помещений. Никаких взрывчатых или иных опасных веществ и предметов обнаружено не было.

Отмечается, что всего было эвакуировано около 730 человек.

Ранее в частном доме под Петербургом нашли тело топ-менеджера "Газпрома".

Фото: Piter.tv