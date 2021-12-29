Злоумышленники разослали угрозы о взрывах ТЦ в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция проверила здания торговых центров из-за сообщения о минировании. Об этом пишет "Фонтанка".
По информации интернет-издания, на почту регионального управления ФСБ днем 29 января пришло анонимное письмо с угрозой "судного дня" и взрывов всех ТЦ города.
Полицейские обошли 117 зданий и произвели проверку всех помещений. Никаких взрывчатых или иных опасных веществ и предметов обнаружено не было.
Отмечается, что всего было эвакуировано около 730 человек.
Ранее в частном доме под Петербургом нашли тело топ-менеджера "Газпрома".
Фото: Piter.tv
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