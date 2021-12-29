В частном доме под Петербургом нашли тело топ-менеджера "Газпрома"

Рядом с телом лежали две предсмертные записки.

Под Петербургом обнаружили мертвым топ-менеджера транспортной службы "Газпром инвест" Леонида Шульмана. Об этом сообщает телевизионный канал "78.ru". Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

Тело мужчины нашли в ванной комнате дома мужчины в Выборгском районе. Рядом с ним лежали две предсмертные записки, в одной из которых Шульман заявил, что не хочет быть инвалидом-обузой для своей семью. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Известно, что Шульман в последнее время находился был на больничном из-за травмы ноги.

У мужчины остались взрослые сын и дочь.

Ранее умер российский и советский актер кино Леонид Куравлев.

Фото: Piter.tv