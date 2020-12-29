Злоумышленники пришли вернуть петербуржцу потерянные вещи и украли технику на 80 тыс. рублей

При этом они получили денежное вознаграждение.

Трое в медицинских масках пришли вернуть петербуржцу потерянные ранее паспорт и рюкзак, но вместо этого украли несколько ноутбуков и телефонов. Потерпевший обратился в полицию 7-го января, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Злоумышленники попали в квартиру заявителя на Аллее Поликарпова, откуда вынесли технику и куртку на общую сумму 80 тыс. рублей. Они сделали это после того, как получили 5 тыс. рублей за возврат документа и рюкзака.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что собутыльники отобрали у мужчины паспорт и мобильные телефоны в Красносельском районе.

Фото: pixabay.com