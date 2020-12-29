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Злоумышленники пришли вернуть петербуржцу потерянные вещи и украли технику на 80 тыс. рублей
Сегодня, 9:39
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nadezhda_sib

Злоумышленники пришли вернуть петербуржцу потерянные вещи и украли технику на 80 тыс. рублей

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При этом они получили денежное вознаграждение.

Трое в медицинских масках пришли вернуть петербуржцу потерянные ранее паспорт и рюкзак, но вместо этого украли несколько ноутбуков и телефонов. Потерпевший обратился в полицию 7-го января, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах. 

Злоумышленники попали в квартиру заявителя на Аллее Поликарпова, откуда вынесли технику и куртку на общую сумму 80 тыс. рублей. Они сделали это после того, как получили 5 тыс. рублей за возврат документа и рюкзака. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что собутыльники отобрали у мужчины паспорт и мобильные телефоны в Красносельском районе. 

Фото: pixabay.com

Теги: вознаграждение, кража, техника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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