Собутыльники отобрали у мужчины паспорт и мобильные телефоны в Красносельском районе

Она находились у потерпевшего в гостях.

Двое мужчин избили своего собутыльника после совместного распития спиртных напитков в Красносельском районе. Пострадавший обратился за помощью медиков, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 7-го января. Сварщик 1988-го года рождения рассказал о том, что малознакомые "Андрей" и "Вячеслав" применили к нему физическую силу и отобрали у него паспорт и два смартфона. Это произошло в квартире в доме №42 по Геологической улице. Малознакомые мужчины пришли в гости к потерпевшему.

Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

В этот же день полиция задержала подозреваемых, похищенное частично изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Обоих мужчин поместили в изолятор временного содержания.

Фото: Piter.TV