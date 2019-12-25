Злоумышленники похитили могильные кресты с кладбища в Павловске

Граждане собирали цветной металл.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников, которые похитили металлические надгробные кресты. Как выяснилось, правонарушители собирают цветной металл. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области.

Подозрительных мужчин заметили 7-го июля работники Павловской опытной станции института растениеводства, который расположен на Горной улице в Павловске. Неизвестные демонтировали металлические кресты, которые были установлены на могилах около кладбища. После того, как сработала тревожная сигнализация, на место прибыл наряд вневедомственной охраны.

В результате были задержаны двое мужчин. Позже выяснилось, что они собирают цветной метал. В кузове "Газели", куда злоумышленники складывали похищенные кресты, уже находились другие различные металлические предметы.

Задержанных передали полиции.

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