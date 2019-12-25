Злоумышленники похитили могильные кресты с кладбища в Павловске

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников, которые похитили металлические надгробные кресты. Как выяснилось, правонарушители собирают цветной металл. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области.
Подозрительных мужчин заметили 7-го июля работники Павловской опытной станции института растениеводства, который расположен на Горной улице в Павловске. Неизвестные демонтировали металлические кресты, которые были установлены на могилах около кладбища. После того, как сработала тревожная сигнализация, на место прибыл наряд вневедомственной охраны.
В результате были задержаны двое мужчин. Позже выяснилось, что они собирают цветной метал. В кузове "Газели", куда злоумышленники складывали похищенные кресты, уже находились другие различные металлические предметы.
Задержанных передали полиции.
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Фото: pixabay.com
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