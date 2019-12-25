Балканское воинское кладбище в Колпино отремонтируют за 37 млн рублей

Балканское мемориальное кладбище в Колпинском районе ждет капитальный ремонт. В ближайшее время будет объявлен конкурс, сообщила пресс-служба администрации города.
Согласно проекту, стелы и плиты мемориального комплекса очистят и отреставрируют, монумент и центральный обелиск отремонтируют. Также в целом благоустроят территорию: заменят покрытие дорожек, возведут новое металлическое ограждение по периметру кладбище.
Предварительная стоимость работ составит 37,3 млн рублей.
К 75-летию Победы на территории мемориального комплекса велись аварийно-восстановительные работы, однако теперь ремонт будет более масштабным. Кладбище является объектом культурного наследия народов РФ.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский Дацан реконструирует дворцовый флигель за счет добровольных пожертвований.
Фото: gov.spb.ru
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