Балканское воинское кладбище в Колпино отремонтируют за 37 млн рублей

Деньги выделят из бюджета Петербурга.

Балканское мемориальное кладбище в Колпинском районе ждет капитальный ремонт. В ближайшее время будет объявлен конкурс, сообщила пресс-служба администрации города.

Согласно проекту, стелы и плиты мемориального комплекса очистят и отреставрируют, монумент и центральный обелиск отремонтируют. Также в целом благоустроят территорию: заменят покрытие дорожек, возведут новое металлическое ограждение по периметру кладбище.

Предварительная стоимость работ составит 37,3 млн рублей.

К 75-летию Победы на территории мемориального комплекса велись аварийно-восстановительные работы, однако теперь ремонт будет более масштабным. Кладбище является объектом культурного наследия народов РФ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский Дацан реконструирует дворцовый флигель за счет добровольных пожертвований.

Фото: gov.spb.ru