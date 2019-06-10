Петербургский Дацан реконструирует дворцовый флигель за счет добровольных пожертвований

Все работы должны завершиться до конца августа 2020.

В конце июня в Дацане Гунзэчойнэй на Приморском проспекте в Петербурге началась реконструкция дворцового флигеля. Работы ведутся на средства с добровольных пожертвований. Настоятель петербургского буддийского храма Джампа Доньед лама (Бадмаев Буда Бальжиевич) считает, что их хватит для завершения работ. Таким мнением настоятель поделился с Piter.TV.

Речь идет о флигеле в доме №93Б. Помещение находилось в полуразрушенном состоянии. Сейчас его снесли, на его месте появится обновленное здание, которое станет частью архитектурного ансамбля монастырского комплекса около "Старой Деревни". Помещение общего назначения будет использоваться для нужд храма. Первый, подготовительный, этап стал возможен благодаря усилиям ламской общины и добровольным пожертвованиям. Сбор средств начался с 2019 года после того, как проект реконструкции одобрили профильные ведомства.

Благоустройство территории и реконструкцию дворового флигеля планируют завершить до конца лета этого года. Отмечается, что срок окончания строительства зависит от финансовых возможностей храма.

Я думаю, что средств будет достаточно для того, чтобы закончить всё. отметил Буда Бадмаев.

Как сообщил настоятель Дацана Гунзэчойнэй, сейчас в храме не проводится "активных экскурсионных мероприятий". Все службы ведутся в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. После снятия ограничительных мер, храм вновь начнет проводить экскурсии.

Отметим, что сегодня для буддийских храмов особый день. 6 июля 85 лет исполняется XIV Далай-ламе ― духовному лидеру последователей тибетского буддизма. В 10:00 в Дацане уже провели молебен в честь Его Святейшества. Также в 15:00 запланирована еще одна служба, посвященная долголетию Далай Ламы.

Его Святейшество Далай Лама просил, чтобы каждый буддист прочитал мантру МАНИ (ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ) хотя бы тысячу раз. Поэтому, я думаю, что все наши верующие этим занимаются сегодня и таким образом отмечают его день рождения. сказал настоятель Дацана Гунзэчойнэй.

Храм открылся для прихожан с 9 июня.

Фото: dazanspb.ru