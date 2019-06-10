Петербургский Дацан открылся для прихожан

При этом в буддийский храм можно зайти только при соблюдении всех эпидемиологических требований.

Петербургский Дацан Гунзэчойнэй возобновил свою работу в обычном режиме и открыт для всех посетителей. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

При этом в буддийский храм можно зайти только в маске, перчатках и при соблюдении социальной дистанции в полтора метра. Как заместитель настоятеля, храм одновременно посещают примерно около 10 человек.

При этом на сайте и в социальных сетях Дацана продолжают вести трансляции торжественных хуралов.

Фото: ВК/ Санкт-Петербургский Дацан Гунзэчойнэй | Буддизм