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Петербургский Дацан открылся для прихожан
Сегодня, 15:26
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nastya960

Петербургский Дацан открылся для прихожан

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При этом в буддийский храм можно зайти только при соблюдении всех эпидемиологических требований.

Петербургский Дацан Гунзэчойнэй возобновил свою работу в обычном режиме и открыт для всех посетителей. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

При этом в буддийский храм можно зайти только в маске, перчатках и при соблюдении социальной дистанции в полтора метра. Как  заместитель настоятеля, храм одновременно посещают примерно около 10 человек.

При этом на сайте и в социальных сетях Дацана продолжают вести трансляции торжественных хуралов.

Фото: ВК/ Санкт-Петербургский Дацан Гунзэчойнэй | Буддизм

Теги: дацан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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