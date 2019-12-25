Петербургский Дацан Гунзэчойнэй отметил 105-летие

Культовое сооружение было построено к 2015 году и освящено в августе того же года.

В честь юбилея в храме и на его приводной территории 23 августа был проведен ряд мероприятий. Среди них – тематический концерт, спортивные конкурсы и праздничный хурал. Для гостей был организован небольшой экскурс в историю Дацана и азы буддизма. Лама Цультим (Антон Щеглов) рассказал о символике атрибутов храма, развенчал миф о том, что каждый лама — монах и поделился философией буддистов.

Наш Дацан выполнен в виде трона. Мы, буддисты, представляем, как на этом троне восседает наш учитель Будда. Архитектура храма вообще очень сложная, каждая деталь что-то означает. Например, двери символизируют качества человека, а статуи оленей – понимание буддизма всеми живыми существами, в том числе животными. В буддизме все взаимосвязано. То же самое встречается в догматах квантовой физики. Поэтому к ним можно обратиться, если вы хотите понять буддизм – заявил Лама Цультим.

В мероприятии приняли участие тувинская, бурятская и калмыцкая диаспоры. Представители землячеств выступили с этническими номерами на концерте и поборолись за призовые места на соревнованиях по национальной борьбе. На празднике также экспонировались тувинская и монгольская юрты. Посетители, зайдя внутрь, могли познакомиться с убранством дома кочевников, примерить национальные одежды и посмотреть документальный фильм "Буддизм в России: из прошлого в настоящее".

Человек всегда тянется к духовному обогащению. Поэтому мне нравится посещать такие мероприятия. Тем более нынешнее, где ты захотел – присоединился к культурной части программы и послушал народную музыку, захотел – к спортивной и посмотрел борьбу. Все идет параллельно, и это удобно. – рассказал гость мероприятия Василий Паньков – председатель Союза ветеранов локальных войн и военных конфликтов.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский Дацан реконструирует дворцовый флигель за счет добровольных пожертвований.

Фото: Piter.tv

Материал подготовила Яна Кожага