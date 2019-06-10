  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лама петербургского дацана ушел из жизни в 41 год
Сегодня, 14:28
77
nadezhda_sib

Лама петербургского дацана ушел из жизни в 41 год

0 0

Лама Лосал Жамсо служил в дацане Гунзэчойнэй с 2017-го года.

Позавчера, 17 июля, из жизни ушел лама Дацана Гунзэчойнэй Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев). Ему был 41 год. Об этом сообщила пресс-служба Дацана. 

Баир Бальжинимаев родился 8 апреля 1979 в Забайкальском крае. В 2010-2011 годах проходил обучение в Тибете. После этого он получил философское образование в буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Д.-Д. Заяева. Работал в Иволгинском дацане, а с 2017 — служил в Дацана Гунзэчойнэй. Лама Лосал Жамсо проводил консультации по астрологическим прогнозам, психологии, буддийским обрядам и ритуалам, а также буддийском философии. Его похоронят на родине. 

Передаём свои соболезнования родным и близким, петербургской буддийской общине лам и мирян.

говорится в сообщении. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский Дацан реконструирует дворцовый флигель за счет добровольных пожертвований. 

Фото: vk.com/dazanspb

Теги: дацан, дацан гунзэчойнэй, лама
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии