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Буддийское сообщество Петербурга поздравило настоятеля дацана с днем рождения
Сегодня, 18:02
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Буддийское сообщество Петербурга поздравило настоятеля дацана с днем рождения

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Буда Бадмаев стал настоятелем храма в Петербурге в 1997-м году.

Сегодня, 16 июля, празднует свой день рождения настоятель Дацана Гунзэчойнэй геше Джампа Доньед (Буда Бадмаев). Буддийское сообщество поздравило именинника с праздником. Поздравление было опубликовано на странице Дацана "ВКонтакте".

Настоятелю исполнилось 59 лет. Он руководит буддийским храмом в Петербурге с 1997-го года. 

Желаем уважаемому Буде Бальжиевичу крепкого здоровья, благоприятных обстоятельств для решения всех жизненных вопросов, осуществления своей высокой духовной миссии во благо людей, российского буддийского Дацана в Северной столице и, в целом, на пути просвещения и передачи Дхармы верующим.

говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербургский Дацан реконструирует дворцовый флигель за счет добровольных пожертвований. 

Фото: vk.com/dazanspb

Теги: буда бадмаев, дацан, день рождения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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