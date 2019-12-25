Буддийское сообщество Петербурга поздравило настоятеля дацана с днем рождения

Буда Бадмаев стал настоятелем храма в Петербурге в 1997-м году.

Сегодня, 16 июля, празднует свой день рождения настоятель Дацана Гунзэчойнэй геше Джампа Доньед (Буда Бадмаев). Буддийское сообщество поздравило именинника с праздником. Поздравление было опубликовано на странице Дацана "ВКонтакте".

Настоятелю исполнилось 59 лет. Он руководит буддийским храмом в Петербурге с 1997-го года.

Желаем уважаемому Буде Бальжиевичу крепкого здоровья, благоприятных обстоятельств для решения всех жизненных вопросов, осуществления своей высокой духовной миссии во благо людей, российского буддийского Дацана в Северной столице и, в целом, на пути просвещения и передачи Дхармы верующим. говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербургский Дацан реконструирует дворцовый флигель за счет добровольных пожертвований.

Фото: vk.com/dazanspb