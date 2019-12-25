Злоумышленники оформили кредит на петербуржца после кражи у него банковских карт

Пропажу гражданин обнаружил после распития спиртных напитков в заведении.

У мужчины пропали мобильный телефон и банковские карты после посещения увеселительного заведения в центре Петербурге. Более того, на него оформили кредит. Теперь полиция разыскивает злоумышленников, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Заявление в полицию Невского района поступило от 40-летнего мужчины накануне, 29-го ноября. Со слов потерпевшего, после пропажи он обнаружил оформленный на его имя кредит и списание денег с карт. Сумма общего ущерба составила 777 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее полиция задержала нетрезвого мужчину, который стрелял с балкона на Маршала Блюхера.

Фото: Piter.TV