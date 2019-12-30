Злоумышленники обманули пенсионера и украли у него деньги

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

17 января в полицию Адмиралтейского района обратился с заявлением мужчина 1935 года рождения.

По его словам, к нему в квартиру пришли двое мужчин, которые представились сотрудниками одного из централизованных фондов. Они предложили пенсионеру проверить денежные средства и сверить номера на денежных купюрах.

После ухода "сотрудников" пенсионер обнаружил подмену банковской карты и денежных средств в размере 252 тысячи рублей. Похитители также сняли со счета заявителя 75 000 рублей в банке. Ущерб составил 325 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

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