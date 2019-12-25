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Злоумышленник украл ящик с пожертвованиями в Шушарах
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Злоумышленник украл ящик с пожертвованиями в Шушарах

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Заявление в полицию поступило в 17-м часу 4-го ноября.

Неизвестный вынес из храма в Шушарах самодельный ящик для приношений. В среду, 4 ноября, в полицию обратилась работница храма, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Религиозное сооружение находится на Первомайской улице, 22. В ящике для пожертвования было около 15 тыс. рублей. 

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее полицейские раскрыли кражу пожертвований из храма в Приозерском районе. Украденные деньги злоумышленник потратил на покупку смартфона. 

Фото: "Яндекс. Карты"

Теги: кража, пожертвования, храм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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