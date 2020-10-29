Полицейские раскрыли кражу пожертвований из храма в Ленобласти

Мужчина вынес два ящика с пожертвованиями.

Задержан злоумышленник, взломавший двери храма в Приозерском районе Ленобласти и похитивший два ящика с пожертвованиями прихожан. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 24 октября обратился священник с сообщением о том, что кто-то вскрыл входную дверь и похитил из храма Андрея Первозванного два ящика с пожертвованиями прихожан. Сумма похищенного – 21 тысяча рублей.

В результате сотрудники полиции задержали 32-летнего Ивана, гражданина сопредельного государства, ранее судимого за незаконное пересечение границы нашей страны. Дверь храма злоумышленник взломал фомкой – это орудие преступления обнаружено и изъято полицией. Деньги мужчина потратил на покупку смартфона.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее суд в Петербурге отпустил мужчину, ограбившего церковную лавку.

Видео: МВД