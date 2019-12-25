Злоумышленник украл оставленную в электричке сумку с дорогой видеокамерой

Вора удалось найти.

Молодой человек оставил в электричке сумку с видеокамерой, самостоятельно найти ее не удалось. Потерпевший обратился в транспортную полицию.

Петербуржец ехал из Ораниенбаума в Северную столицу. Пропавшая видеокамера в общем стоила 68 тыс. рублей.

Правоохранителям удалось установить, что камера пропала по вине злоумышленника. Им оказался 58-летний гражданин ближнего зарубежья. Проходя по вагону, он заметил оставленную без присмотра сумку. За его действиями никто не наблюдал, поэтому мужчина решил забрать ее себе.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража". Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Похищенное будет изъято и передано владельцу.

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Фото: pixabay.com