Пассажиры пригородных поездов смогут купить маски в билетных кассах

Нахождение в маске в общественных местах, в частности, в транспорте является обязательным.

С 23 ноября на станциях "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" в кассах можно будет приобрести защитные маски. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

Горожанам напоминают, что оформление проездных документов в кассах производится только гражданам, использующим средства индивидуальной защиты.

Пассажирам советуют по возможности оплачивать проезд бесконтактными способами, а также в специальных приложениях — "Пригород" и "РЖД Пассажирам".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что между Петербургом и Ярославлем запустят "Новогодний экспресс".

Фото: Piter.TV