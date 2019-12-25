Между Петербургом и Ярославлем запустят "Новогодний экспресс"

Поезд отправится в ежедневные рейсы с 29 декабря по 11 января 2021 года.

Стало известно о запуске нового поезда "Новогодний экспресс" между Петербургом и Ярославлем. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, между двумя городами отправится состав из десятки 2-этажных купейных вагонов.

Поезд отправится в ежедневные рейсы с 29 декабря по 11 января 2021 года. Из Северной столицы поезд отправится в 13:15, а в Ярославль прибудет в 22:05. В обратном направлении состав стартует в 14:25, а в Петербург обратно приедет в 23:02.

Ранее мы сообщали о том, что поезда из Адлера в Петербург начнут курсировать круглогодично с 13 декабря. С этой даты на всей сети РЖД поменяется график движения пассажирских поездов до конца текущего года и на весь следующий год. В расписании появилось 27 пар новых поездов и отменено 14 пар курсировавших ранее, все изменения связаны с востребованностью маршрутов.

Фото: Piter.tv