Злоумышленник угнал Hyundai на Тимуровской за полторы минуты

Второй угонщик справился с угоном за две минуты, но уже в поселке Новоселье Ломоносовского района.

В среду, 27 января, в полицию Калининского района с заявлением, что его Hyundai Sonata 2019 года украл неизвестный между девятью вечера 26 января и десятью утра 27-го от дома 17, корпус 1, по Тимуровской улице. Пострадавший оценил ущерб в 1,25 миллиона рублей. Об этом сообщила "Фонтанка".

Полицейские установили, что в девять часов вечера к машине подошел неизвестный мужчина и спустя полторы минуты уехал на ней. Автоматизированная система контроля за движением транспорта в 21:23 засекла автомобиль в Парголово. По факту угона возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Второй эпизод произошел в поселке Новоселье Ломоносовского района. В полицию с заявлением пришел 37-летний мужчина и рассказал, что его Hyundai Santa Fe 2019 года пропал от дома 1, корпус 3, по Красносельскому шоссе в период с 18 часов 26 января до 8 утра 27-го. Ущерб оценили в 1,765 миллиона рублей. Второй похититель угнал иномарку за две минуты. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее мы писали, что дорожную полицию Петербурга заинтересовал водитель, не уступивший дорогу машине скорой помощи.

Фото: Piter.TV