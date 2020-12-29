Дорожную полицию Петербурга заинтересовал водитель, не уступивший дорогу машине скорой помощи

Проверку проведет второй отдел регионального управления ГИБДД.

В четверг, 28 января, дорожная полиция Петербурга заинтересовалась инцидентом с участием водителя "Сузуки", сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.

Водитель иномарки несколько раз намеренно не уступил дорогу карете скорой помощи со включёнными проблесковыми маячками и сиреной. В ведомстве уточнили, что заявка о случившемся поступила накануне, 27 января.

Напомним, что в Выборгском районе произошло ДТП с участием машины "скорой".

Фото: Piter.TV