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Дорожную полицию Петербурга заинтересовал водитель, не уступивший дорогу машине скорой помощи
Сегодня, 17:52
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smirenny

Дорожную полицию Петербурга заинтересовал водитель, не уступивший дорогу машине скорой помощи

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Проверку проведет второй отдел регионального управления ГИБДД.

В четверг, 28 января, дорожная полиция Петербурга заинтересовалась инцидентом с участием водителя "Сузуки", сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области. 

Водитель иномарки несколько раз намеренно не уступил дорогу карете скорой помощи со включёнными проблесковыми маячками и сиреной. В ведомстве уточнили, что заявка о случившемся поступила накануне, 27 января. 

Напомним, что в Выборгском районе произошло ДТП с участием машины "скорой".

Фото: Piter.TV

Теги: дорожная полиция, дтп, дтп с каретой скорой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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