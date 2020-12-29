На перекрестке Большого Сампсониевского и Кантемировской столкнулись карета скорой и "Логан"

Вечером в среду, 27 января, на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы произошло серьезное ДТП с участием кареты скорой помощи, сообщили очевидцы в социальных сетях.
"Логан" стоит без морды, а скорая лежит на боку. В скорой были врачи и пациент
рассказал очевидец.
Судя по всему, прохожие помогали пострадавшим выбраться из машины скорой. В комментариях пользователи сети выразили свое негодование и в очередной раз попросили водителей быть внимательными на дорогах и пропускать скорую помощь.
В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения: видно, как автомобилист одного из рядов остановился, пропуская машину скорой, а водитель "Рено Логана", по всей видимости, не успел сбавить скорость. В результате аварии карета скорой помощи упала на бок, а у "Рено" оторвало бампер. Водитель и врач не пострадали, пациента осмотрели медики и госпитализировали в Боткина с подозрением на коронавирус. В авто "Рено" никто не пострадал.
Ранее мы писали, что "Мерседес" вылетел с дороги и сбил пешехода на Рихарда Зорге.
Видео: Piter.TV
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 2202 2006 5997 4719
Большое человеческое спасибо.