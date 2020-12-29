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smirenny
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На перекрестке Большого Сампсониевского и Кантемировской столкнулись карета скорой и "Логан"

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В карете скорой помощи находились пациент и бригада врачей.

Вечером в среду, 27 января, на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы произошло серьезное ДТП с участием кареты скорой помощи, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

"Логан" стоит без морды, а скорая лежит на боку. В скорой были врачи и пациент

рассказал очевидец. 

Судя по всему, прохожие помогали пострадавшим выбраться из машины скорой. В комментариях пользователи сети выразили свое негодование и в очередной раз попросили водителей быть внимательными на дорогах и пропускать скорую помощь.

В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения: видно, как автомобилист одного из рядов остановился, пропуская машину скорой, а водитель "Рено Логана", по всей видимости, не успел сбавить скорость. В результате аварии карета скорой помощи упала на бок, а у "Рено" оторвало бампер. Водитель и врач не пострадали, пациента осмотрели медики и госпитализировали в Боткина с подозрением на коронавирус. В авто "Рено" никто не пострадал. 

Ранее мы писали, что "Мерседес" вылетел с дороги и сбил пешехода на Рихарда Зорге.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: авария, дтп, дтп с участием скорой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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alexvernovn
Сегодня 20:54

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