На перекрестке Большого Сампсониевского и Кантемировской столкнулись карета скорой и "Логан"

В карете скорой помощи находились пациент и бригада врачей.

Вечером в среду, 27 января, на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы произошло серьезное ДТП с участием кареты скорой помощи, сообщили очевидцы в социальных сетях.

"Логан" стоит без морды, а скорая лежит на боку. В скорой были врачи и пациент рассказал очевидец.

Судя по всему, прохожие помогали пострадавшим выбраться из машины скорой. В комментариях пользователи сети выразили свое негодование и в очередной раз попросили водителей быть внимательными на дорогах и пропускать скорую помощь.

В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения: видно, как автомобилист одного из рядов остановился, пропуская машину скорой, а водитель "Рено Логана", по всей видимости, не успел сбавить скорость. В результате аварии карета скорой помощи упала на бок, а у "Рено" оторвало бампер. Водитель и врач не пострадали, пациента осмотрели медики и госпитализировали в Боткина с подозрением на коронавирус. В авто "Рено" никто не пострадал.

Ранее мы писали, что "Мерседес" вылетел с дороги и сбил пешехода на Рихарда Зорге.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте