Видео: "Мерседес" вылетел с дороги и сбил пешехода на Рихарда Зорге

О состоянии пострадавшего пешехода пока ничего неизвестно. Судя по кадрам, удар был сильный.

Днем в среду, 27 января, на улице Рихарда Зорге произошла страшная авария, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отмечает источник, на дороге столкнулись "Мерседес Витто" и "Шевроле Лачетти", после чего "Мерседес" вылетел с проезжей части и наехал на пешехода, а затем врезался в стоящую на тротуаре "Мазду". Пострадавшую женщину осмотрели медики, о ее состоянии пока ничего неизвестно.

Piter.TV получил кадры с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент аварии. Видно, как водитель "Мерседеса" сбивает пешехода, от удара он попадает под колеса в тот момент, когда автомобиль все еще продолжает движение.

Ранее мы писали, что на ЗСД ударенный сзади кроссовер впечатал автоледи в ее "Ауди". Машины остановились из-за "притирки".

Видео: Piter.TV