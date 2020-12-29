На ЗСД ударенный сзади кроссовер впечатал автоледи в ее "Ауди". Машины остановились из-за "притирки"

В каком состоянии находится автомобилистка, неизвестно.

На ЗСД в первом часу дня 27 января произошло серьезное ДТП. Все началось с того, что черный "Ауди" немного задел белый кроссовер, перестраиваясь с крайней левой на среднюю полосу. Иномарка тут же включила аварийные огни и остановилась перед притертым автомобилем, тот тоже включил "аварийку".

Как заметно на записи с видеорегистратора из кроссовера, водитель машины долго выжидал и не выходил из салона, в то время как из "Ауди" вышла светловолосая девушка и начала искать что-то в распахнувшемся багажнике. Вероятно, девушка хотела достать аварийный треугольник. Спутница автомобилиста в это время переживала, что в них кто-то врежется, и, к несчастью, оказалась права: в кроссовер на скорости влетел сзади другой автомобиль. Это столкновение сильно толкнуло кроссовер, и тот сбил автоледи и ее "Ауди" сразу. Девушка упала и скрылась под колесами авто, а черная иномарка отъехала в сторону.

Многие пользователи сети назвали поступок попавших в ДТП машин глупым и посетовали, что много печальных аварий с вышедшими из машин водителями случается именно на таких оживленных трассах.

Единственный разумный вариант был сразу обоим съехать на обочкку. Тем более рег есть. Пока знак выставлять будешь тебя раскатают пользователи сети

По словам очевидцев, светловолосую автомобилистку зацепило не очень сильно, женщина отделалась ушибами. Спутница автомобилиста явно ударилась головой, маленькие дети на заднем сиденье испугались удара и, возможно, тоже получили травмы. Однако официальной информации по поводу этого ДТП пока не поступало.

Ранее мы рассказывали, что на проспекте Энгельса трамваи сплющили автомобиль.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург