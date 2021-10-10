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Столкновение грузовых автомобилей и легковушки на ЗСД попало на видео

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В результате аварии водители грузовиков от полученных телесных повреждений скончалась.

Сегодня, 10 июля, на 33-м км ЗСД произошла авария с участием трех автомобилей: самосвалом Shacman, грузовиком MAN и Porsche. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области. 

Видео с регистратора опубликовал в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" один из очевидцев. 

Напомним, что ДТП случилось в 13:07. Водитель Shacman врезался в MAN, а грузовик столкнулся с Porsche, который въехал в силовое ограждение и перевернулся на бок.

В результате аварии водители грузовиков от полученных телесных повреждений скончалась. Владелец легковушки госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: грузовые машины, дтп на зсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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