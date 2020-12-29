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На проспекте Энгельса трамваи сплющили автомобиль

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Несмотря на сильное повреждение машины, обошлось без пострадавших.

Вечером во вторник, 26 января, на проспекте Энгельса в районе Сада Юннатов произошла страшная авария с участием двух трамваев и иномарки, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Очевидцы отметили, что водитель смог выпрыгнуть из машины, помощь медиков ему не понадобилась. Второй участник ДТП, водитель серой Hyundai Sonata, успел свернуть с трамвайных путей. Водители, ставшие свидетелями аварии, утверждают, что один из трамваев резко поехал назад. По всей видимости, у него отказали тормоза. 

Специальная комиссия начнет расследование произошедшего. В семь часов вечера движение было восстановлено. 

Ранее мы писали, что водитель "Шкоды" не пропустил автобус на Невском. 

Фото и видео: "Мегаполис"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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