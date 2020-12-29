На проспекте Энгельса трамваи сплющили автомобиль

Несмотря на сильное повреждение машины, обошлось без пострадавших.

Вечером во вторник, 26 января, на проспекте Энгельса в районе Сада Юннатов произошла страшная авария с участием двух трамваев и иномарки, сообщил источник в правоохранительных органах.

Очевидцы отметили, что водитель смог выпрыгнуть из машины, помощь медиков ему не понадобилась. Второй участник ДТП, водитель серой Hyundai Sonata, успел свернуть с трамвайных путей. Водители, ставшие свидетелями аварии, утверждают, что один из трамваев резко поехал назад. По всей видимости, у него отказали тормоза.

Специальная комиссия начнет расследование произошедшего. В семь часов вечера движение было восстановлено.

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Фото и видео: "Мегаполис"