Видео: водитель "Шкоды" не пропустил автобус на Невском

Днем во вторник, 26 января, на Невском проспекте произошла авария с участием автобуса, сообщил очевидец в соцсетях.
Водитель Шкоды решил выезжая с улицы Восстания не пропускать ЛИАЗ 15-го маршрута, ехавший по Невскому.... Знак же там просто так и стрелка не даёт приоритета
выразил негодование петербуржец.
Водитель автобуса проехал прямо, а у "Шкоды" отвалился бампер и замялось крыло.
По всей видимости, удар был несильный. Судя по фото, которыми поделились свидетели происшествия, к месту аварии не прибыли службы экстренного реагирования.
Ранее мы писали, что работник судостроительного предприятия в Отрадном порезал коллегу ножом.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
Видео: Piter.TV
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