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Сегодня, 17:15
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smirenny
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Видео: водитель "Шкоды" не пропустил автобус на Невском

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Днем во вторник, 26 января, на Невском проспекте произошла авария с участием автобуса, сообщил очевидец в соцсетях. 

Водитель Шкоды решил выезжая с улицы Восстания не пропускать ЛИАЗ 15-го маршрута, ехавший по Невскому.... Знак же там просто так и стрелка не даёт приоритета

выразил негодование петербуржец. 

Водитель автобуса проехал прямо, а у "Шкоды" отвалился бампер и замялось крыло.

По всей видимости, удар был несильный. Судя по фото, которыми поделились свидетели происшествия, к месту аварии не прибыли службы экстренного реагирования.

Ранее мы писали, что работник судостроительного предприятия в Отрадном порезал коллегу ножом.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп, дтп с автобусом
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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Accowly Isorbem
Сегодня 17:42

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Kradargan
Сегодня 17:33

Все живы? Плоха что не внимательно ездят 

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