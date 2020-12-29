Видео: водитель "Шкоды" не пропустил автобус на Невском

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Днем во вторник, 26 января, на Невском проспекте произошла авария с участием автобуса, сообщил очевидец в соцсетях.

Водитель Шкоды решил выезжая с улицы Восстания не пропускать ЛИАЗ 15-го маршрута, ехавший по Невскому.... Знак же там просто так и стрелка не даёт приоритета выразил негодование петербуржец.

Водитель автобуса проехал прямо, а у "Шкоды" отвалился бампер и замялось крыло.

По всей видимости, удар был несильный. Судя по фото, которыми поделились свидетели происшествия, к месту аварии не прибыли службы экстренного реагирования.

Ранее мы писали, что работник судостроительного предприятия в Отрадном порезал коллегу ножом.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Видео: Piter.TV