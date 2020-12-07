Стала известна личность напавшего на сотрудницу Интернет-магазина со скотчем и игрушечным пистолетом на проспекте Ветеранов

Ограбить пункт выдачи товаров ему не удалось.

Злоумышленник напал на продавца в помещении пункта выдачи товаров Интернет-магазина на проспекте Ветеранов. Он связал девушку скотчем и требовал от нее деньги, угрожая игрушечным пистолетом. По словам мужчины, это произошло с ним впервые. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области опубликовала его показания.

Сообщение о случившемся в полицию Кировского района поступило 5-го декабря 2020-го года. Связав 24-летнюю девушку-менеджера, злоумышленник потребовал от нее деньги. Мужчина решил напугать сотрудницу игрушечным пистолетом и зажигалкой.

После получения отказа он скрылся с места происшествия. По информации Piter.TV, денег в кассе просто не оказалось: все клиенты расплачивались онлайн.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Агрессора задержали утром 6-го декабря на бульваре Новаторов. Подозреваемым является 39-летний работник Интернет-магазина по доставке мебели, он проживает неподалеку от места нападения. Мужчина назвал все произошедшее "недоразумением".

Расследование продолжается.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО