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Задержан вероятный грабитель интернет-магазина в Петербурге, оставшийся ни с чем

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Мужчина связал продавщицу скотчем и начал требовать деньги, но случилась одна неувязка.

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении интернет-магазина в Кировском районе. Об этом 6 декабря Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал задержанный, в магазин он пришел с пистолетом-зажигалкой, чтобы напугать  сотрудницу. К тому, что в кассе не окажется денег, мужчина готов не был, рассказал он.

Накануне мужчина с пистолетом напал на отделение интернет-магазина. Видеозапись неудачного ограбления оказалась в распоряжении редакции Piter.TV. 

Инцидент произошел около 21:14 на проспекте Ветеранов. Грабитель ворвался в магазин, повалил на пол единственную сотрудницу, а потом связал её скотчем. Неизвестный требовал денежные средства. Однако в отделении интернет-магазина все клиенты расплачивались онлайн. Когда мужчина понял, что денег нет, то поспешил скрыться с места происшествия. Преступника объявили в розыск.

Видео: Piter.tv

Теги: грабитель, интернет-магазин, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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