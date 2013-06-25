Злоумышленник похитил несколько миллионов из квартиры гендиректора сети ресторанов в Петербурге

Квартира находится на 20-м этаже. Преступник подобрал ключи ко входной двери.

Неизвестный проник в квартиру гендиректора сети ресторанов в Петербурге и похитил 5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение в полицию о краже в доме на Выборгском шоссе поступило 6 апреля. Злоумышленник подобрал ключи к входной двери и проник в помещение. Крупная сумма денег принадлежит женщине 1977-го года рождения, которая проживает в этой квартире и является гендиректором сети ресторанов. По информации Piter.TV, заведения специализируются на кавказской кухне.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает грабителя.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что квартиру китайца, владеющего рестораном в Петербурге, обокрал неизвестный.

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