Квартиру китайца, владеющего рестораном в Петербурге, обокрал неизвестный

Вечером 14 марта в полицию обратилась петербурженка, рассказавшая об ограбленной квартире своего знакомого. По словам женщины, неизвестный проник в жилище 29-летнего гражданина Китая на Петергофском шоссе. Как стало известно Piter.TV, иностранец заведует в Петербурге рестораном.
Преступник попал в квартиру, высверлив личинку замка входной двери. Из жилища злоумышленник вынес 37 тысяч рублей, множество ювелирных изделий на 600 тысяч рублей, а также "Айфон" и умные часы Apple Watch. Полиция изъяла с места следы рук и обуви, фрагмент замка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что на Сенной ограбили офис микрокредитов.
Фото: pixabay
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