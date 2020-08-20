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Злоумышленник похитил кассу из цветочного магазина на проспекте Металлистов

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Действия грабителя попали на видео.

Мужчина ударил кассира в цветочном магазине и вынес из него кассовый аппарат. Инцидент произошел 19-го августа на проспекте Металлистов. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Неизвестный зашел в магазин в 21:50 и нанес удар кассиру по голове неустановленным предметом. В кассе находилось 6 тысяч рублей. 

Преступнику на вид около 35 лет, он был в бейсболке и черной маске. Полиция разыскивает похитителя. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник украл с парковки Пулково авто за 2 млн рублей. 

Видео: Piter.TV 

Теги: касса, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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