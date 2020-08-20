Злоумышленник похитил кассу из цветочного магазина на проспекте Металлистов

Действия грабителя попали на видео.

Мужчина ударил кассира в цветочном магазине и вынес из него кассовый аппарат. Инцидент произошел 19-го августа на проспекте Металлистов. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Неизвестный зашел в магазин в 21:50 и нанес удар кассиру по голове неустановленным предметом. В кассе находилось 6 тысяч рублей.

Преступнику на вид около 35 лет, он был в бейсболке и черной маске. Полиция разыскивает похитителя.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник украл с парковки Пулково авто за 2 млн рублей.

Видео: Piter.TV