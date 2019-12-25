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Злоумышленник украл с парковки Пулково авто за 2 млн рублей
Сегодня, 8:58
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nadezhda_sib

Злоумышленник украл с парковки Пулково авто за 2 млн рублей

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Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения.

У жителя Карелии угнали автомобиль со стоянки аэропорта Пулково. "Киа" за 2,1 млн рублей исчезла в период с 4 по 19 августа. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Владелец автомобиля обратился в полицию. Сообщается, что автомобиль застрахован и оснащен дополнительной охранной системой. 

Камеры видеонаблюдения показали, что 9 августа неизвестный выехал с парковки с подложными государственными знаками. Он снял их с соседнего автомобиля "Митсубиси". Владелец иномарки обратился в полицию с заявлением о краже номеров 11-го августа. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража". 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: кража, парковка, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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