Злоумышленник украл с парковки Пулково авто за 2 млн рублей

Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения.

У жителя Карелии угнали автомобиль со стоянки аэропорта Пулково. "Киа" за 2,1 млн рублей исчезла в период с 4 по 19 августа. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Владелец автомобиля обратился в полицию. Сообщается, что автомобиль застрахован и оснащен дополнительной охранной системой.

Камеры видеонаблюдения показали, что 9 августа неизвестный выехал с парковки с подложными государственными знаками. Он снял их с соседнего автомобиля "Митсубиси". Владелец иномарки обратился в полицию с заявлением о краже номеров 11-го августа.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Фото: Piter.TV