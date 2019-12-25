Злоумышленник похитил экскаватор за 6 млн рублей в Ивангороде

Угонщика видела сторож.

В Ивангороде сторож впустила на охраняемую территорию злоумышленника, который угнал экскаватор. Теперь похитителя разыскивает полиция, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 27 октября, в полицию Кингисеппского района обратился гражданина 1991-го года рождения. Он сообщил о пропаже транспортного средства стоимостью 6 млн рублей, экскаватор принадлежит фирме. Машина находилась на охраняемой территории дома №33 по улице Гагарина.

Сотрудники полиции опросили сторожа ― женщину 1953-го года рождения. Она рассказала о том, что в 19 часов 26-го октября на территорию пришел неизвестный мужчина. Он заявил о том, что ему на пол часа нужен трактор для разгрузки колес. Женщина не спросила у него документы. После этого злоумышленник завел экскаватор-погрузчик и уехал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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