Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкинском районе

У всех пострадавших травмы средней степени тяжести.

Вечером 27 октября в Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, возле дома №138 на Витебском проспекте водитель маршрутного автобуса ПАЗ столкнулся с эвакуатором, который совершал погрузку неисправной машины. В результате автобус вместе с пассажирами опрокинулся на бок.

В аварии пострадали пять человек – водитель маршрутки и четверо пассажиров. У всех пострадавших травмы средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что авария на перекрестке Московского проспекта и Кузнецовской улицы перекрыла движение трамваев.

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