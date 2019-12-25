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В Петербурге злоумышленник подменил 714 тысяч рублей пенсионерки на билеты "Банка приколов"
Сегодня, 9:02
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nadezhda_sib

В Петербурге злоумышленник подменил 714 тысяч рублей пенсионерки на билеты "Банка приколов"

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Женщина обнаружила пропажу еще в январе этого года.

Полиция разыскивает злоумышленника, который подменил сбережения пенсионерки на билеты "Банка приколов". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Жительница Василеостровского района обратилась в полицию 17 июня. Женщина 1936-го года рождения рассказала о том, что в начале января 2020-го года у нее пропали 770 долларов США, 600 евро и 130 тыс. рублей. Вместо них в бельевом шкафу, где у нее хранились сбережения, она обнаружила сувенирные купюры. Общий ущерб составил 714 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража". Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и устанавливается личность преступника. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подозреваемого в двойном убийстве петербуржца отпустили из зала суда. 

Фото: Piter.TV

Теги: банк приколов, деньги, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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