Подозреваемого в двойном убийстве петербуржца отпустили из зала суда

Присяжные посчитали его невиновным.

Голосами пять против трех коллегия присяжных в Санкт-Петербургском городском суде признала петербуржца непричастным к убийству двух родственников. Тела убитых были найдены в квартире на Планерной улице с множеством ножевых ранений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Дело поступило в суд в ноябре 2019 года. Обвиняемый уже был судим за убийство, поэтому сразу попросил присяжных. Для них позиция гособвинения оказалась не достаточно убедительной, они признали мужчину невиновным.

Следствие утверждало, что 21 февраля 2019 года в квартире на Планерной улице подозреваемый "на почве длительного внутрисемейного конфликта" со своей 59-летней матерью и её 65-летним супругом 11 раз ударил женщину в грудь и живот. Отчима ударили четыре раза ножом и 16 раз неустановленным предметом по голове.

Ранее подозреваемый таксист уже отбывал в колонии 8,5 лет за убийство. После заседания мужчину отпустили прямо из зала суда.

Заказчика убийства петербургского врача хотят экстрадировать из Украины.

Фото: Piter.TV