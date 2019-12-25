Заказчика убийства петербургского врача хотят экстрадировать из Украины

Неумелого исполнителя заказа приговорили к 8 годам в колонии накануне.

Петербургский следственный комитет намерен экстрадировать в город задержанного на Украине заказчика убийства врача, работающего в городской поликлинике №54. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Валида Исаева поймали еще в декабре 2019 года.

Накануне исполнителю заказа, Хусейну Дараеву, вынесли приговор. Мужчина проведет 8,5 лет за решеткой за покушение на убийство и незаконный оборот оружия, которое он приобрел ради выполнения заказа и получения 5 миллионов рублей вознаграждения. В 2016 году Дараев встретился с заказчиком в Москве, после чего выехал в Петербург и на улице Васенко обстрелял жертву. К счастью, пострадавшего вовремя госпитализировали, его жизнь спасли врачи. Дараева задержали в сентябре 2018 года в Кабардино-Балкарии и этапировали в Петербург.

Исаева же объявили в розыск летом 2019 года и заочно обвинили в организации покушения на убийство по найму. С декабря 2019 года решается вопрос о перевозке Исаева в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Мужчину ждет арест.

Тем временем, в Ростове-на-Дону ищут 24-летнего парня, который жестоко расправился с родителями.

Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу / "ВКонтакте"