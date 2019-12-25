В Ростове-на-Дону ищут 24-летнего парня, который жестоко расправился с родителями

Мужчина скончался от ножевых ранений, мать в больнице.

В Ростове-на-Дону 24-летний парень подозревается в расправе над родителями.

Как сообщают региональные следственные органы СКР по Ростовской области, в ходе ссоры с родителями 24-летний сын нанес множественные ранения отцу 1959 года рождения и матери 1974 года рождения. После чего скрылся. От полученных ранений мужчина скончался на месте, женщина с тяжелыми ранениями доставлена в больницу.

В отношение молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство". Парень объявлен в розыск.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить в органы полиции по телефону 02, или в следственный отдел по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону по тел. 8(863) 210-66-88. СУ СК РВ по Ростовской области

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Фото: СУ СК РВ по Ростовской области