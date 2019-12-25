В Подмосковье 7-летний мальчик всадил нож в пьяного родителя

Ребенок защищал мать, которую избивал и душил пьяный отец.

В г.о. Дмитров выясняют обстоятельства ножевого ранения мужчины.

Следственные органы СКР по Московской области сообщают, что 16 июня в одной из квартир был ранен ножом 39-летний мужчина. Он был госпитализирован в больницу. Как удалось установить, мужчина периодически в течениt последних 10 лет уходил в "запои", во время которых неоднократно поднимал руку на жену.

В тот роковой день пьяный глава семейства начал избивать и душить жену. На шум и крики о помощи на кухню пришел 7-летний сын пары. Чтобы защитить мать, он взял нож и нанес удар в спину пьяному родителю.

Следственные органы ведут проверку и по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами органов, осуществляющих профилактические мероприятия. По результатам проверок будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: Piter.TV