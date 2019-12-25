В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, защищая девушку

Инцидент произошел в поселке Лесной.

Росгвардеец был ранен ножом неизвестным.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии сообщает, что в поселке Лесной Рязанской области получил ножевое ранение боец Росгвардии. Мужчина проходил мимо магазина и услышал из-за здания женский крик о помощи. Росгвардеец увидел мужчину, который угрожал женщине, и вступился. Нападавший достал нож и ранил сотрудника Росгвардии, после чего скрылся.

Нападавшего ищут, росгвардеец доставлен в больницу. Его жизнь вне опасности.

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