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В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, защищая девушку
Сегодня, 9:15
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MShaffter

В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, защищая девушку

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Инцидент произошел в поселке Лесной.

Росгвардеец был ранен ножом неизвестным.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии сообщает, что в поселке Лесной Рязанской области получил ножевое ранение боец Росгвардии. Мужчина проходил мимо магазина и услышал из-за здания женский крик о помощи. Росгвардеец увидел мужчину, который угрожал женщине, и вступился. Нападавший достал нож и ранил сотрудника Росгвардии, после чего скрылся.

Нападавшего ищут, росгвардеец доставлен в больницу. Его жизнь вне опасности.

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Фото: pixabay.com

Теги: новости рязань, росгвардия, рязанская область новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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