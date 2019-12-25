На ферме под Саратовом при загадочных обстоятельствах погибли 2 рабочих

Один мужчина лежал на кровати, второй на улице.

Двое рабочих погибли при загадочных обстоятельствах в Саратовской области.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что выясняют обстоятельства смерти 2 мужчин 46 и 66 лет. Накануне вечером на ферме, расположенной на удалении около 500 метров от села Усовка Воскресенского района Саратовской области, нашли тела двух местных жителей, которые работали на частной ферме разнорабочими. Тела обнаружила женщина, работница хозяйства, и сообщила фермеру, а тот в полицию.

Тело одного из мужчин лежало на кровати в бытовке, тело второго на улице возле бытовки. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. Для выяснения причин смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области