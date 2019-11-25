В Петербурге неудачливого киллера отправили на 8 лет в колонию

Жертва наемного убийцы выжила, а самого злоумышленника посадят за покушение на убийство и незаконное приобретение оружия.

Калининский районный суд Петербурга приговорил к 8,5 годам в колонии строгого режима несостоявшегося киллера Хусейна Дараева. Мужчина стал фигурантом дел о покушении на убийство и незаконном приобретении оружия, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснилось, в марте 2016 неизвестный москвич предложил Дараеву убить одного человека за вознаграждение в пять миллионов рублей. Мужчина согласился на сделку, получил от "клиента" деньги на подготовку преступления и покупку оружия, а также сведения о жертве. В столице Дараев купил самодельный самозарядный пистолет и восемь патронов к нему и приехал в Петербург, к городской поликлинике №54, где работал заказанный человек. На участке улицы Васенко Дараев, пытаясь убить свою жертву, выстрелил не менее восьми раз в голову, руки и туловище, после чего скрылся с места преступления и выбросил пистолет. Свой умысел, однако, Дараеву довести до конца не удалось: заказанного мужчину спасли врачи.

В суде Дараев полностью признал вину. Помимо отправки в колонию с неудачливого наемного убийцы взыскали более 100 тысяч рублей на лечение потерпевшего.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец, до смерти изрезавший жену тремя ножами, проведет шесть лет в колонии.

Фото: Piter.TV